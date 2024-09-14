Polonez işçilerine sert müdahale: Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu

İşçilerin ekmek mücadelesi 58. gününe girdi. Kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesi sırasında bir işçinin kaburgaları kırıldı, diğer bazı işçilerin ise kolları kırıldı.

Kolluk kuvvetleri tarafından uygulanan orantısız güç nedeniyle işçiler, darp raporlarıyla birlikte Pazartesi günü Çatalca Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan’a karşı suç duyurusunda bulunacak.

Tekgıda-İş sendikası yönetimi, bu müdahaleyi kesinlikle kınadıklarını belirterek, emniyet güçlerinin halkı korumak yerine sermayeyi koruduğunu vurguladı. Sendika yetkilileri, bu sert müdahaleyi gereksiz bulduklarını ifade etti ve mücadelenin şevkinin asla kırılmayacağını söylediler.

Emniyet Müdürü Turhan, işçilere yalnızca “saldırın” emri vermekle kalmadı, aynı zamanda tehditlerde de bulundu. Olayların ardından fabrikanın üretimi iki gün süreyle durduruldu.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan ve Liman-İş Sendikası eski Genel Başkanı Melih Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu partililer, işçilere destek ziyaretinde bulundular. Özkan, Polonez işçilerinin mücadelesinin kazanmaya mahkum olduğunu vurgulayarak, hukukun ve işçilerin yanında olduklarını belirtti.