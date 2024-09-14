Pazar çantası dolu değil, fiyatlar el yakıyor

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki mahalle pazarı kalabalık olmasına rağmen, alım gücü zayıf. Vatandaş, ürünlere uzattığı her elinde artan fiyatlarla karşılaşıyor, alışveriş artık zor bir hale gelmiş durumda.

Vatandaşın beklentisi, hükümetin bir an önce harekete geçmesi yönünde, çünkü hem üretici hem de tüketici bu fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkileniyor. Pazar yerinde fiyatlar sürekli artarken, akşam saatlerinde daha uygun fiyatlarla karşılaşacağını umanlar da hayal kırıklığına uğruyor.

1500 liralık bir bütçeyle bile pazar çantalarını doldurmak artık mümkün değil, alınmak istenen birçok şey eksik kalıyor. Vatandaşlar paralarının yetmediğinden şikayetçi.