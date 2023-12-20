Rusya'dan Google'a Ceza!

Rusya'da mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi. Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmemesi cezaya gerekçe olarak gösterildi.

Rusya'dan Google'a Ceza!
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Rusya'da Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, Google'ın, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne vardı. Rusya'da mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti. Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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