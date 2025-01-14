Rusya'dan Google'a ceza

Rusya'da Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Mahkeme, platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getirdi.

Daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.

Rusya'da Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.