Rusya'dan Google'a ceza

Rusya, daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan Google'a ceza
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Rusya'da Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Mahkeme, platformun daha önce verilen para cezalarını ödemediği için yasalara uyulmadığına kanaat getirdi.

Daha önce verilen cezaları ödemediği gerekçesiyle Google'a 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza verildi.

Rusya'da Google'ın yanı sıra Apple, X, Instagram ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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