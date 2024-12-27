Rusya'dan HTŞ'ye diyalog mesajı! Bakan Lavrov açıklamalarda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2024 yılını değerlendirdiği basın toplantısında, Rusya’nın Suriye politikasına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Suriye’de yeni yönetimle diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Lavrov, HTŞ Lideri Ahmet Şera'nın Rusya ile ilgili açıklamalarına destek verdi.

Lavrov, "Suriye'nin yeni makamlarıyla genel olarak ikili ilişkiler ve bölgesel konular ile ilgil diyaloğa hazırız ve bundan yanayız. Şera, ülkelerimizin ilişkilerini kökü ve stratejik olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı destekliyoruz. Geçiş sürecinin ardından, yeni Suriye makamlarıyla ekonomik ve yatırım konularında iş birliği yapmayı umuyoruz." dedi.

Lavrov, ABD ve Batı’nın Şera’ya baskı yaptığına söyledi. Lavrov, "Amerikalılar ve Avrupalılar, Suriye'de aktif hale geldi. Herkes, Suriye'de birliğin sağlanmasına değil, nüfuz ve toprak ele geçirmeye çalışıyor." dedi.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenlik endişelerini anladıklarını belirten Lavrov, "Türkiye’nin güvenlik çıkarları, Suriye’nin egemenliği korunacak şekilde sağlanmalı" dedi. dedi. Lavrov açıklamasında, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları ancak Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, birliği korunacak şekilde sağlanmalı. Türk yönetimi bu yönde yaklaşım sergiliyor ve bunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsrail'in işgal girişimlerine tepki gösterdi. Suriye'nin bölünmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Astana formatının, Suriye'deki mevcut durumda da rol alabileceğini belirtti.

Lavrov, "Suriye'deki duruma dair halen görüş alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye, İran ve Rusya, Astana Formatı'nın mevcut aşamada da verimli rol oynayabileceği yönünde pozisyon sergiliyor. Her ne kadar bazıları gerçekten bunu arzu etse de Suriye'nin çökmesine izin verilemez." dedi.