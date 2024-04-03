Rusya'dan İsrail'e karşı yeni hamle

Rusya, İsrail'in işgali altındaki Suriye'ye ait Golan Tepelerine ek Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı. Rusya'nın hali hazırda Golan Tepelerinde gözlem noktaları bulunuyor ve Rus Silahlı Kuvvetleri bölgede devriye atıyor.

Rusya'dan İsrail'e karşı yeni hamle
Editör: Yasin Kerim Aşan

Rusya, Suriye'nin Golan Tepeleri bölgesine ek Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı.

Rusya'nın bu hamlesinin İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının arkasından gelmesi dikkat çekti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Golan Tepeleri bölgesinde, İsrail ordusu ile Suriye arasındaki ayrım bölgesinin ‘Bravo’ hattındaki durumun izlenmesi kapsamında, ek olarak bir Rus askeri polis karakolu konuşlandırıldı." denildi.

Suriye'nin güneybatısında bulunan Golan tepeleri İsrail işgali altında bulunuyor. Stratejik öneme sahip Golan tepeleri, Şam’a 60 kilometre uzaklıkta, Lübnan ve Ürdün ile de sınırı bulunuyor.

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# rusya # israil # Golan tepeleri
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