Rusya'dan kritik Suriye açıklaması

Rusya'dan Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili kritik bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'i desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Peskov, "Suriye'deki durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, "Beşşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz. Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." diye konuştu.

PUTIN, SCHOLZ İLE ZELENSKIY'E MESAJ İLETTİ Mİ?

Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj iletmediğini söyledi.

Almanya'nın Kiev'i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov, "Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz." dedi.

GÜRCİSTAN'DAKİ PROTESTO GÖSTERİLERİ

Gürcistan'daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmediklerini savundu. Peskov, Gürcistan'daki durumu Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, "Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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