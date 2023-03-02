Rusya'dan Kuzey Akım açıklaması: "Gizli kalmasına izin vermeyeceğiz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

G20 toplantısındaki deklarasyonun, dışişleri bakanlarının tamamı tarafından onaylanmadığına dikkati çeken Lavrov, Batılı ülkelerin bu toplantıda da Ukrayna'daki durumu ön plana çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Geçen yıl Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında gerçekleşen patlamalara da değinen Lavrov, bu konunun deklarasyonda göz ardı edildiğini vurgulayarak, "Olayla ilgili soruşturmanın yapılması için mücadele edeceğiz. Bunun gizli kalmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

"BATI, HEGEMONYASINI ULUSLARARASI ARENADA KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmayı hedeflediklerini belirterek, "Onlar, hegemonyasını uluslararası arenada koruma girişiminde bulunuyor. Onlar bunu gizlemiyor." ifadesini kullandı.

Batı'nın, gelişmekte olan ülkelere baskı kurduğunu söyleyen Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne uyulması gerektiğini vurguladı.

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Asya'ya ziyaretini değerlendirerek, "Sadece Amerikalıların değil, Avrupalılar ile İngilizlerin de gelişmekte olan bir bölgede, özellikle de BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) alanında faaliyetlerinin arttığını görüyoruz. Onlar, bu ülkelerin Rusya ile iyi ilişkilerini korumasına karşı çalıştığını gizlemiyorlar bile." görüşünü paylaştı.

"ÇİN'İ TEHDİT EDENLERİN YETERLİLİĞİ KONUSUNDA ENDİŞEM VAR"

Çin'in, Ukrayna meselesi ile ilgili olarak tehdit edildiğine işaret eden Lavrov, "Bu tehditleri yapanların yeterliliği konusunda bende endişe oluşuyor. Kimse kimseyi tehdit edemez. Ancak, Çin'in modern koşullarda tehdit edilmesi kafama yatmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere de değinen Lavrov, bu konuyla ilgili teklifleri reddetmediklerini dile getirdi.

"TÜRK MEVKİDAŞIMLA, ULUSAL PARA BİRİMLERİYLE ÖDEMEYE GEÇİŞİ GÖRÜŞTÜM"

Rusya Dışişleri Bakanı​​​​​​​ Lavrov, G20 marjında Türkiye, Çin ve Brezilya dışişleri bakanlarıyla görüştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Batı'nın keyfiliğinden, yaptırımlardan ve diğer yasadışı eylemlerden korunacak yeni lojistik zincirlerine geçiş, doların sahibi Amerikalıların, avronun sahibi Avrupa Birliği'nin (AB) kabaca istismarlarıyla bağlantılı olarak ulusal para birimleriyle ödemeye geçiş konularını, Çin, Brezilya ve Türkiye'den mevkidaşlarım ile müzakere ettik. Elbette bu, Batı'nın küresel ekonomi alanında yaptıklarından korunması gereken ikili etkileşimimizin en önemli bileşenidir."

Doların durumunun "zor" olduğuna işaret eden Lavrov, "Japonya'nın da yenini kötüye kullandığını" ifade etti.