Rusya'dan Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesiyle ilgili açıkalam yaptı. Açıklamada, İsrail'in "siyasi bir cinayet" işlediği kaydedilerek bu eylemin, Lübnan ve tüm Orta Doğu'da "çok daha dramatik sonuçlar doğuracağı" belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında ölmesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'un güneyinde nüfusun yoğun olduğu bölgeye ağır bombalar kullanarak bir dizi saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, buradaki konutların tamamen yıkıldığı, kelimenin tam anlamıyla yerle bir edildiği kaydedildi.

İsrail'in bu saldırılarda Nasrallah'ın öldürüldüğünü resmen duyurduğu, Hizbullah'ın da 30 yıldan fazla süredir kendilerini yöneten liderin ölümünü açıkladığı anımsatılan açıklamada, "İsrail'in işlediği bir siyasi cinayeti daha şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı eylemi, Lübnan ve tüm Orta Doğu için çok daha dramatik sonuçlar doğuracak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail tarafının attığı bu adımla Lübnan vatandaşlarının öldüğü kaydedilen açıklamada, bu durumun kaçınılmaz bir şekilde yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı vurgulandı. Daha sonra doğacak durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğuna işaret edilen açıklamada, "İsrail'i bir kez daha askeri eylemlerini acilen durdurmaya çağırıyoruz. Bu, akan kanın durdurulmasını, siyasi ve diplomatik bir çözüm için koşulların yaratılmasını mümkün kılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında, uluslararası toplumun sorumlu üyelerine, bölgenin tam kapsamlı bir silahlı çatışmaya sürüklenmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapması çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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