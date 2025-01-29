Rusya’dan Şam’a ziyaret: Bogdanov, görüşmeleri değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Şam’da gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, Suriye’deki yönetim değişikliğinin Moskova-Şam ilişkilerinin doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya’dan Şam’a ziyaret: Bogdanov, görüşmeleri değerlendirdi
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Suriye’de Esad yönetiminin değişmesinin ardından ilk kez bir Rus heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam’a gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki heyet, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet temsilcileri de hazır bulundu.

Bogdanov, Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri tesislerinin, ülkedeki siyasi değişimlerden etkilenmediğini vurguladı. Rusya’nın Tartus Limanı’nı işletmesine ilişkin sözleşmenin iptal edildiği iddialarına yanıt veren Bogdanov, sürecin tamamen ticari olduğunu ve dostane bir şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Rus şirketlerinin limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Bogdanov, Şam’daki görüşmeleri Rus medyasına değerlendirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik bir nitelik taşıdığını vurguladı. Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının devam edeceğini belirten Bogdanov, şu an için askeri üslerin statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Moskova’nın Suriye’nin yeniden inşasına destek vermeye hazır olduğunu belirten Rus Bakan Yardımcısı, altyapı, enerji, tarım ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bogdanov, görüşmelerin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade ederek, Rusya’nın Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

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