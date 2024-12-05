Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Avrasya kıtasındaki durumu istikrarsızlaştırma girişiminde bulunduğunu belirtti. Lavrov, "Sonuç olarak, Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı ancak şimdi bunun sıcak aşamaya geçme riski daha yüksek." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Rusya'dan "Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı" açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Malta'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Sergey Lavrov, toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov konuşmasında AGİT'e Ukrayna konusunda eleştirilerde bulundu. AGİT’in, Kiev yönetiminin eylemlerine ilişkin sessiz kaldığını belirten Lavrov, AGİT'in bu nedenle de "faydasız" olduğunu aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Malta’ya gelmesi için verilen vizenin iptal edildiğini örnek gösteren Lavrov, bunun "gülünç" bir karar olduğunu söyledi.

Lavrov, AGİT’in Batı’nın siyasi aracına dönüştüğüne işaret ederek "AGİT'in, görev tanımı çerçevesinde doğrudan sorulara yanıt bulma konusunda en ufak yararlı rol oynayabileceği alan kalmadı. AGİT çerçevesindeki siyasette ne işbirliğine ne de güvenliğe yer kaldı. AGİT, Avrupa Atlantik güvenlik konseptinin yardımıyla Avrupa'yı ABD'ye tabi kılma yönündeki yaklaşımın kurbanı oldu. ABD, NATO ve Avrupa ile yetinmedi, Avrupa Birliği (AB) ve AGİT’i de kendisine bağladı." dedi.

ABD’nin Asya Pasifik bölgesine yönelik siyasetini değerlendiren Lavrov, "ABD’deki mevcut Joe Biden yönetimi, NATO’nun askeri altyapısını Asya Pasifik bölgesinde güçlendiriyor. Bu bölgede askeri ittifaklar oluşturuluyor, NATO’nun katılımıyla Güney Çin Denizi, Tayvan Boğazı ve Kore Yarımadası'nın etrafında askeri tatbikatlar yapılıyor. Burada, tüm Avrasya kıtasını istikrarsızlaştırmaya yönelik girişim söz konusu." diye konuştu.

Bakan Lavrov, Asya Pasifik’te trajedinin yaşanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD ve müttefiklerinin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'yla birçok anlaşmayı çöpe attıklarını" belirten Lavrov, bunun, NATO’un siyasi arenada ön plana çıkması için yapıldığını dile getirdi. Lavrov, "Sonuç olarak, Soğuk Savaş yeniden canlandırıldı ancak şimdi bunun sıcak aşamaya geçme riski daha yüksek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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