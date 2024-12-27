Rusya'dan Ukrayna'yla ilgili "ateşkes" mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ile olası barış görüşmeleri hakkında konuşan Putin, Kiev'in kabul etmesi hâlinde Slovakya'nın ev sahipliğinde barış görüşmelerinin başlayabileceklerini söyledi.

Putin, "Ateşkes müzakereleri için Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır. Ukrayna'daki çatışmaları durdurmak değil, sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Avrupa'nın desteğiyle ayakta kaldığını belirten Putin, “Kiev, Avrupa'nın desteği olmadan savaşmak bir yana varlığını dahi sürdüremez" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın, Rus doğal gazının sevkiyatına ilişkin anlaşmayı uzatmayarak Avrupa'yı cezalandırdığını vurguladı.

Putin, "Avruya'ya gaz tedarikini engelleyen Rusya değil. Ukrayna ve Polonya, kendi topraklarından geçen boru hatlarını kapatarak gaz sevkiyatını durdurdu. Sözleşmeyi yenilemeyeceklerini açıkladılar. İstemiyorlarsa yapacak bir şey yok." dedi.

Vladimir Putin, "Gerekirse Oreşnik füzelerini tekrar kullanırız" diyerek, Rusya’ya karşı ABD yapımı füzeleri kullanmaya devam eden Kiev’i de uyardı.