Rusya'dan Zengezur Koridoru Çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde Zengezur Koridoru hayati önem taşıyor. Rusya Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Azerbaycan’ı Nahçivan’a bağlayacak koridorun açılması gerektiğini söyledi.

Rusya'dan Zengezur Koridoru Çağrısı

Ermenistan Azerbaycan ile ilişkilileri yoluna koymak için Zengezur koridorunun hayata geçirilmesini hızlandırmak zorunda. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bölgeye ilişkin sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'dan Zengezur Koridoru Çağrısı

Zahorava bu çalışmanın Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının eş başkanlığını yaptığı üçlü çalışma grubu çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’nün kabul edilmesi de gündemindeydi Rus sözcünün. Bu adımının Rusya’nın Ermenistan’daki varlığını etkilemeyeceğini belirtti. "Ermenistan ile kağıt üzerinde anlaşmalar var" dedi. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü’nün 2025’e kadar kalacağını belirtti.

Mariya Zaharova, Ermenistan’a silah vereceğini açıklayan Fransa ve ona el uzatan Erivan’a ise uyarılar yaptı. Fransız askerlerinin Afrika kıtasından kovulduğuna dikkati çeken Zaharova, Fransız büyükelçilerinin sınır dışı edildiğini hatırlattı. Zaharova, Ermenistan bu tecrübelerden ders çıkarması gerektiğini düşündüğünü söyledi.​​​​​​​

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