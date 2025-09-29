Rusya’nın Kiev saldırısında facia! Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik Rusya’nın 12 saat süren bombardımanında Sakaryalı tır şoförü Tevfik Bektaş yaşamını yitirdi. Bektaş’ın yapılan uyarılara rağmen sığınağa girmediği öğrenildi.

Rusya’nın Kiev saldırısında facia! Sakaryalı tır sürücüsü hayatını kaybetti
Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği yoğun hava saldırısı 12 saat sürdü. Saldırı sırasında kentte büyük hasar meydana gelirken, birçok sivil yaşamını yitirdi. Bombardımanda hayatını kaybedenler arasında Sakarya’nın Akyazı ilçesinden Ukrayna’ya yük taşıyan tır sürücüsü Tevfik Bektaş da yer aldı.

TÜRK ŞOFÖR SIĞINAĞA GİRMEDİ

Edinilen bilgilere göre üç çocuk babası olan Tevfik Bektaş, Akyazı’dan aldığı yükü Kiev’e ulaştırdıktan sonra gümrük bölgesinde beklemeye başladı. Bombardıman öncesinde Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan sığınağa girme uyarılarına rağmen Bektaş’ın tırında kalmayı tercih ettiği iddia edildi.

Saldırı sırasında bulunduğu bölgeye bomba düşmesi sonucu Bektaş hayatını kaybetti. Aynı olayda üç kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı.

Saldırının ardından yayımlanan görüntülerde, tırların ve büyük araçların alev aldığı anlar dikkat çekti. Patlamalar sonrası çıkan yangınlar uzun süre devam ederken, olay yerinde büyük yıkım meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

