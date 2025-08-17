Sabaha karşı deprem paniği: Yaralılar var!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Poso’nun 15 kilometre kuzeyinde yerel saatle 05.38’de gerçekleştiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 5,8 olarak ölçüldü.

29 KİŞİ YARALANDI, 2’SİNİN DURUMU AĞIR

Antara News’in aktardığı bilgilere göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) depremde 29 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

BNPB, depremin ardından 10 artçı sarsıntının kaydedildiğini açıkladı. En şiddetlisi 3,2 büyüklüğünde olan bu sarsıntıların büyük çoğunluğunun 2,0 seviyelerinde olduğu belirtildi.

BNPB’nin açıklamasında, deprem sonrası herhangi bir tsunami tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı.

Yerel basında ise depremin büyüklüğünün 6 olarak bildirildiği ifade edildi. Deprem, bölgede panik yaratırken yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.