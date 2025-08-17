Eylem çadırları kuruldu: Memurdan hükümete rest, masadan zam çıkmazsa iş bırakacaklar!

Memur maaşlarına yapılacak zam için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ile Memur-Sen arasında henüz anlaşma sağlanamadı. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan süreçte kamuda görevli 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren zam pazarlığında gerilim artıyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ MEMURLARI TATMİN ETMEDİ

Hükümetin 12 Ağustos tarihinde sunduğu ilk teklifinde 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam öngörülmüştü. Ancak bu teklif, sendikalar tarafından yetersiz bulundu.

Önceki gün açıklanan ikinci teklif kapsamında ise taban aylığa 1.000 TL zam önerildi. Ancak bu da sendikaları tatmin etmedi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, “Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir” ifadelerini kullandı.

MEMURLAR TÜRKİYE GENELİNDE EYLEM ÇADIRLARI KURDU

Anlaşmazlık sürerken memurlar, olası bir iş bırakma eylemi için hazırlıklara başladı. 81 ilde “Memur/Emekli Nöbette” eylem çadırları kuruldu. Başkan Ali Yalçın, Ankara’daki eylem çadırında yaptığı konuşmada masadan beklenen teklifin hâlâ gelmediğini belirterek, “Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası Işıkhan, “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise mali disiplin gerekçesiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmaması gerektiğini vurguladı. Görüşmelerin sonucuna göre memurların ülke genelinde iş bırakma eylemine gitmesi gündemde.