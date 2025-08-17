Ali Yerlikaya duyurdu: 7 ülkede dev operasyon, 10 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, uluslararası çapta ses getiren yeni bir operasyonu duyurdu. Yerlikaya, “BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR” diyerek başlattığı paylaşımında, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 kişinin yurt dışından Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Yedi farklı ülkede gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanan zanlılar, adalet önüne çıkartılmak üzere Türkiye’ye teslim edildi. Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok birim aktif olarak katıldı.

YERLİKAYA OPERASYON DETAYLARINI AÇIKLADI

Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S. ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahısların Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Operasyon kapsamında, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan (4 kişi), Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (2 kişi) ve Lübnan'da yakalanan şahıslar, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yapılan işbirliği sayesinde Türkiye’ye getirildi.

A.M.: “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme” suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Bulgaristan’da yakalandı.

N.C.: “Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan aranan şahıs, Polonya’da ele geçirildi.

A.C.B.: “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçlarından kırmızı bültenle aranan şahıs, Gürcistan’da yakalandı.

B.Y.: “Hakaret ve Tehdit” ile “TCK. 227 Maddesi” suçlarından aranan şahıs, Gürcistan’da bulundu.

M.Ş.: “Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından aranan şahıs, Gürcistan’da yakalandı.

S.S.: “213 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs, Gürcistan’da tespit edilip teslim edildi.

ULUSAL SEVİYEDE ARANANLARIN İADESİ

E.E.: “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından aranan şahıs, Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

S.K.: “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit” suçlarından aranan şahıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalandı.

E.G.: “Konut ve Eklentilerinde Yağma” suçundan aranan şahıs da K.K.T.C.’de ele geçirildi.

C.Ş.: “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan şahıs, Lübnan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Ali Yerlikaya, operasyonun başarısında katkı sağlayan kurumlara şu sözlerle teşekkür etti:

“Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.”