Resmi Gazete’de yayımlandı: O illerde acele kamulaştırma kararı!

Karabük'te yürütülecek olan Karabük Gar Sahası Projesi kapsamında belirlenen bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırma işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Karabük’teki bir diğer proje olan Kirazlıköprü Sulama Projesi çerçevesinde de bazı taşınmazlar acele kamulaştırma kapsamına alındı. Bu işlemler, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Erzurum’un Aziziye ilçesindeki bazı taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi. Kamulaştırmanın, bölgenin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Bamyasuyu ile Şairnabi mahallelerindeki bazı taşınmazlar da acele kamulaştırma kapsamına alındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje; park ve meydan düzenlemeleri ile bölgedeki ulaşım ağının geliştirilmesini, mevcut cadde ve bulvarlara alternatif yollarla güvenli ulaşım sağlanmasını amaçlıyor.