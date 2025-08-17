Kara yollarında dikkat! Birçok noktada yol çalışması var, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı güzergahlarda trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı.

Kara yollarında dikkat! Birçok noktada yol çalışması var, ulaşım kontrollü sağlanıyor
Adana Doğu-Misis kavşakları arasında, TAG Otoyolu’nun 3-7. kilometreleri arasında sürdürülen üstyapı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları arasındaki 19-27. kilometreler arasında yürütülen derz bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometrelerinde, Eminlik kavşağı Adana yönünde sürdürülen yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yalnızca 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Aydın-İzmir il sınırı Kuşadası-Söke yolunun 19-20. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor. Söke istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerinde, Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde ve Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak yürütülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 29. kilometresindeki Kütahya ayrımı ve 33. kilometresindeki Antalya ayrımı kavşaklarında, Sivas-Ulaş yolunun 43-49. kilometrelerinde ve Köse-Salyazı yolunun 0-9. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım ve yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
