Kara yollarında dikkat! Birçok noktada yol çalışması var, ulaşım kontrollü sağlanıyor

Adana Doğu-Misis kavşakları arasında, TAG Otoyolu’nun 3-7. kilometreleri arasında sürdürülen üstyapı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, Osmaniye-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları arasındaki 19-27. kilometreler arasında yürütülen derz bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İzmir ve İstanbul yönlerinden çift yönlü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometrelerinde, Eminlik kavşağı Adana yönünde sürdürülen yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yalnızca 3 numaralı şeritten sağlanıyor.

Aydın-İzmir il sınırı Kuşadası-Söke yolunun 19-20. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması uygulanıyor. Söke istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerinde, Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun 3-5. kilometrelerinde ve Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 52-53. kilometrelerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü olarak yürütülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 29. kilometresindeki Kütahya ayrımı ve 33. kilometresindeki Antalya ayrımı kavşaklarında, Sivas-Ulaş yolunun 43-49. kilometrelerinde ve Köse-Salyazı yolunun 0-9. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım ve yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü şekilde ilerliyor.