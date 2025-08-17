Okul alışverişinde tehlike çanları: Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler için denetimleri artırdı

Ticaret Bakanlığı, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini hızlandırdı. Bu kapsamda kırtasiye ürünleri, okul çantaları ve kıyafetlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu detaylı şekilde inceleniyor.

2 MİLYONDAN FAZLA ÜRÜN DENETLENDİ

Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, 2025 yılının ilk yedi ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi. Önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranında düşüş görülse de, özellikle oyuncak ve deterjan grubunda yüksek oranlar tespit edildi.

Riskli görülen ürünlerden alınan numuneler, laboratuvarlarda analiz işlemine tabi tutuluyor. Yapılan testlerde fiziksel ve mekanik gerekliliklerin karşılanmadığı ya da belirlenen kimyasal sınırların aşıldığı belirlenen ürünler, bölge müdürlüklerindeki risk değerlendirme komisyonları tarafından inceleniyor. Güvensiz bulunan ürünler için üretici veya ithalatçı firmalara para cezası verilebiliyor, ürünlerin piyasaya arzı durdurulabiliyor, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gibi idari yaptırımlar uygulanıyor.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER GÜBİS ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİYOR

Ticaret Bakanlığı, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin bilgilerini kamuoyuyla paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme "https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/" internet adresinden erişebiliyor. Böylece riskli ürünlerin takibi kolaylaşıyor. GÜBİS, aynı zamanda yetkili kurumların politika geliştirmesine ve araştırmacıların veri analizi yapmasına da imkan tanıyor.

TÜKETİCİLERE ALIŞVERİŞ UYARISI

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin okul alışverişlerinde dikkatli olmalarını, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünleri tercih etmelerini, özellikle çocuklar için risk oluşturabilecek unsurlara karşı duyarlı davranmalarını istiyor. Kırtasiye ürünlerinde üretici ve ithalatçı bilgileri, oyuncak görünümlü ürünlerde yaş grubu ibareleri ve uyarılar kontrol edilmeli. Boya kalemleri, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işareti bulunup bulunmadığına bakılmalı.

Ayrıca, tekstil ürünlerinde içeriği gösteren etiketlerin Türkçe ve okunabilir olması; çocuk kıyafetlerinde yer alan kordon, bağcık gibi unsurların ise güvenlik riski taşımaması gerektiği vurgulandı.