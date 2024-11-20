Sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

İtalya'da sağlık çalışanları ülke genelinde 24 saatlik grev başlattı. Greve gerekçe olarak hükümetin 2025 yılı bütçe tasarısında sağlık sektörüne daha az kaynak ayırması gösterildi. Greve katılım oranının yüzde 85 civarında olduğu belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti
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İtalya'da sağlık çalışanları ülke genelinde büyük bir grev başlattı. Ülkede doktorlar ve hemşireler, hükümeti 2025 bütçesinde sağlığa az kaynak ayırdığı gerekçesiyle protesto etmek ve hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliğinin yetersiz olmasına tepki göstermek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Ülke genelindeki 24 saaatlik greve katılım oranının yüzde 85 civarında olduğu belirtildi.

Grevde acil durumdaki hastalar için hizmetler garanti edildi. Durumu acil olmayan 15 binin üzerinde operasyon ile 100 bin muayenenin ertelenme riski olduğu kaydedildi.

Sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti - Resim : 1

Grev nedeniyle 500'ü aşkın sağlık çalışanı da başkent Roma'nın Apostoli Meydanı'nda miting düzenledi. Hastanelerde sağlık personeline daha fazla saygı gösterilmesini talep eden gruptakiler, İtalyanca "saygı" yazılı dövizler taşıdı. Katılımcılar, kaynak yetersizliğine de tepki gösterdi.

Sağlık sektörü temsilcilerinden ve muhalefetten hükümete yöneltilen 2025 bütçesinde sağlığa az kaynak ayrıldığı eleştirilerine karşı çıkan Başbakan Giorgia Meloni, hükümetinin ulusal sağlık hizmetlerine benzeri görülmemiş bir kaynak ayırdığını savunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Sağlık Çalışanları italya grev
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