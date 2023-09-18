Sahel ülkeleri kader birliğine gitti! Mali, Burkina Faso ve Nijer güçlerini birleştirdi

Üç Afrika ülkesi; Mali, Burkina Faso ve Nijer… Milletleşme yolunda devrim rüzgarının öncüsü oldular. Batı emperyalizmini topraklarından sürdüler. Artık Sahel bölgesinin geleceğini birlikte inşa edecekler.

ÜÇ AFRKİA ÜLKESİ LİDERİ LİPTAKO-GOURMA ŞARTI’NI İMZALADI

Üç ülke “Sahel Devletleri İttifakı AES’in” kurulduğunu ilan etti. Mali’de geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Burkina Faso Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı İbrahim Traore ve Nijer Geçiş Hükümetinin lideri Abdurrahmane Tchiani, adını Batı Afrika’nın tarihi ve ortak sınır bölgesinden alan Liptako-Gourma Şartı’nın imzaladı.

Artık Sahel Bölgesi’ndeki üç ülke, imzacı ülkelerden birine yapılan saldırıyı kendilerine yapılmış sayacak. Bölgedeki terör sorunu ortak sorun kabul edildi. Bu kapsamda teröre karşı ortak savunma güçleri oluşturulacak.

ECOWAS’A ÇOK SERT UYARI

Anlaşma ile Nijer’e askeri operasyon yapma ihtimali bulunan Batı kontrolündeki ECOWAS’a da gözdağı verildi. Çünkü Batı medyası bir süredir ECOWAS’ın Nijer’e müdahale için Benin sınır hattında asker yığdığını yazıyor.

Sahel Devletleri İttifakı’nın önceliği terörle mücadele olsa bile ekonomi de geniş yer tutacak. Burkina Faso, Mali ve Nijer, ECOWAS’ın ağır ekonomik yaptırımlarına karşı birlikte göğüs gerecek.