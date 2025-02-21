Sahil kenarında patlama: 7 yaralı, 3'ü ağır

Yerel polis, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini ve patlamanın ardından moloz yığınlarının otel çevresine yayıldığını açıkladı.

Patlama sonucu yaralananların tedavisi sürerken, yerel basına göre patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki otel çevresi tahliye edilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.