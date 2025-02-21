Sahil kenarında patlama: 7 yaralı, 3'ü ağır

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui adasında, Kaanapali Plajı yakınlarında bulunan bir otelin yanında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı, bunlardan 3'ünün durumu ağır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahil kenarında patlama: 7 yaralı, 3'ü ağır
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Yerel polis, olayın gece saatlerinde gerçekleştiğini ve patlamanın ardından moloz yığınlarının otel çevresine yayıldığını açıkladı.

Patlama sonucu yaralananların tedavisi sürerken, yerel basına göre patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki otel çevresi tahliye edilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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