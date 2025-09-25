Salgın her geçen gün yayılıyor: 35 kişi hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yaşanan Ebola salgını nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın, DSÖ’yü acil önlemler almaya yönlendirdi.
Yapılan açıklamada, Kongo’nun Kasai eyaletinde 57 vakanın doğrulandığı bildirildi. Yetkililer, salgının kontrol altına alınması için aşı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
AŞI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI
DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edilmesinin ardından sağlık çalışanları ve Ebola virüsü ile temaslı kişilere aşı yapılmaya başlandığını kaydetti.
Öte yandan, son bir haftada vaka sayılarında düşüş gözlemlendiği vurgulandı. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.