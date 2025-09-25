Türkiye Karayolları güncel durum 25 Eylül 2025: Hangi yollar kapalı, nerelerde çalışma var?

Bülten, trafik yoğunluğu, beklenen aksaklıklar ve yol inşaatlarını kapsamlı bir şekilde içeriyor. Yol çalışmalarında dikkatli olunması ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği belirtiliyor.



GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ÇALIŞMALARI

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/03 Km:00- O-5/03 Km:02 kontrol kesim numaraları arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar İstanbul istikametinde sağ şeridin kapatılmasıyla yürütülecek, trafik diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışmalar 25.09.2025 Perşembe günü başlayıp, 30.09.2025 Salı günü sona erecek.



İZMİR-AYDIN OTOYOLU ÇALIŞMALARI

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 35-71.km.leri ve bağlantı yollarında büyük üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi ulaşıma kapatılacak. Trafik orta ve sol şeritten sağlanıyor. Çalışmalar 10.09.2025-30.09.2025 tarihleri arasında devam edecek.



ANADOLU OTOYOLU VE DİĞER KRİTİK ÇALIŞMALAR

Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce İl Sınırı 6-9.km): Ekrem Özdemir Viyadüğünde derz değişimi çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu (11-15.km): 20.09.2025-15.10.2025 tarihleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönü 1 numaralı şeritten, Adana istikametinden 1 ve 2 numaralı şeritten trafik sağlanıyor.

Samsun-Ordu Yolu (9-12.km): Belediye Evleri Katlıyol Viyadüğü köprü derzleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde katlı yol 23:00-06:00 saatleri arasında kapalı; ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon Yolu (44.km): Akyazı Tüneli Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpte elektrik ve elektronik sistemler bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor (23.09.2025 itibarıyla).

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı (37-43.km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Konya-Ereğli Yolu (2-14.km): Üstyapı çalışmaları devam ediyor; ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (39-42.km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Erzincan-Erzurum Yolu (6-8.km): Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Erzincan-Erzurum istikametinden iki yönlü sağlanıyor.