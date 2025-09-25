Türkiye Karayolları güncel durum 25 Eylül 2025: Hangi yollar kapalı, nerelerde çalışma var?
Türkiye genelindeki karayollarının son durumu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yayımlanan 25 Eylül 2025 tarihli güncel bültenle aydınlandı.
Bülten, trafik yoğunluğu, beklenen aksaklıklar ve yol inşaatlarını kapsamlı bir şekilde içeriyor. Yol çalışmalarında dikkatli olunması ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği belirtiliyor.
GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ÇALIŞMALARI
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun O-5/03 Km:00- O-5/03 Km:02 kontrol kesim numaraları arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar İstanbul istikametinde sağ şeridin kapatılmasıyla yürütülecek, trafik diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışmalar 25.09.2025 Perşembe günü başlayıp, 30.09.2025 Salı günü sona erecek.
İZMİR-AYDIN OTOYOLU ÇALIŞMALARI
İzmir-Aydın Otoyolu’nun 35-71.km.leri ve bağlantı yollarında büyük üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikametinde sağ ve emniyet şeridi ulaşıma kapatılacak. Trafik orta ve sol şeritten sağlanıyor. Çalışmalar 10.09.2025-30.09.2025 tarihleri arasında devam edecek.
ANADOLU OTOYOLU VE DİĞER KRİTİK ÇALIŞMALAR
Anadolu Otoyolu (Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce İl Sınırı 6-9.km): Ekrem Özdemir Viyadüğünde derz değişimi çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu (11-15.km): 20.09.2025-15.10.2025 tarihleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönü 1 numaralı şeritten, Adana istikametinden 1 ve 2 numaralı şeritten trafik sağlanıyor.
Samsun-Ordu Yolu (9-12.km): Belediye Evleri Katlıyol Viyadüğü köprü derzleri yenileme çalışmaları nedeniyle Ordu istikametinde katlı yol 23:00-06:00 saatleri arasında kapalı; ulaşım yan yoldan sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon Yolu (44.km): Akyazı Tüneli Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpte elektrik ve elektronik sistemler bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor (23.09.2025 itibarıyla).
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı (37-43.km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Konya-Ereğli Yolu (2-14.km): Üstyapı çalışmaları devam ediyor; ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (39-42.km): Toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Erzincan-Erzurum Yolu (6-8.km): Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Erzurum-Erzincan istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Erzincan-Erzurum istikametinden iki yönlü sağlanıyor.