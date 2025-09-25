Defne’de satırlı dehşet: Alacak verecek kavgası ölümle bitti

Tartışma kısa sürede büyüyerek cinayetle sonuçlandı. Mısırlı T.E.R., hemşehrisi 45 yaşındaki A.M.C.’ye satırla saldırarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından T.E.R., 150 bin TL’yi alarak kaçtı. İşçilerin ölen şahsı fark etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMA FIRARI KATİLİ KISA SÜREDE YAKALADI

Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar ve iz takip köpeği ‘Pamuk’un desteğiyle T.E.R., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.