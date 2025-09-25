Defne’de satırlı dehşet: Alacak verecek kavgası ölümle bitti

Olay, Hatay’ın Defne ilçesi Hüseyinli Mahallesi’nde 23 Eylül tarihinde meydana geldi. Mahalledeki şantiye alanına yakın narenciye bahçesinde yaşanan olayda, yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Defne’de satırlı dehşet: Alacak verecek kavgası ölümle bitti
Yayınlanma: Güncellenme:

Tartışma kısa sürede büyüyerek cinayetle sonuçlandı. Mısırlı T.E.R., hemşehrisi 45 yaşındaki A.M.C.’ye satırla saldırarak ölümüne sebep oldu. Olayın ardından T.E.R., 150 bin TL’yi alarak kaçtı. İşçilerin ölen şahsı fark etmesiyle birlikte olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMA FIRARI KATİLİ KISA SÜREDE YAKALADI

Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden firari katili yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar ve iz takip köpeği ‘Pamuk’un desteğiyle T.E.R., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesiDeprem mi oldu? 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesiYurt
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlarGram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlarEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

cinayet hatay
Günün Manşetleri
81 ilde operasyon dev operasyon
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gazze'de İsrail tankları vuruldu!
“Türkiye küresel yatırımcıların yeni üssü”
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 25 Eylül 2025: Anlık ve canlı rakamlar
25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? 25 eylül 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı! Kazayla ilgili dehşete düşüren ayrıntı!
81 ilde operasyon dev operasyon 81 ilde operasyon dev operasyon