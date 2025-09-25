Deprem mi oldu? 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle farklı büyüklükte depremler sık sık meydana geliyor. Haberimizde 25 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen depremlerle ilgili en güncel bilgileri bulabilirsiniz. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem listesi de sürekli güncelleniyor.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Hangi bölgede ne büyüklükte deprem yaşandı? Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’deki son depremleri anlık olarak yayınlamaya devam ediyor. Yapılan açıklamalara göre 25 Eylül 2025 günü Türkiye’de hissedilen depremler şu şekilde sıralanıyor:

25-09-2025 07:42:20 - 2.1 - Akdeniz - [78.89 km] Marmaris (Muğla) - 7.62