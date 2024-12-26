Salgın yayılıyor! Ölü sayısı 35’e yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana, son haftalarda hızla yayılan bir kolera salgını ile karşı karşıya kaldı. Gana Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı bir açıklama yaparak, salgının 5 vilayete yayıldığını ve bu bölgelerde 4 bin 155 kolera vakasının görüldüğünü bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 35’E YÜKSELDİ

Kuma-Aboagye, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini açıkladı. Kolera, özellikle gıda ve su yoluyla bulaşan “vibrio” bakterisinin neden olduğu bir hastalık olarak biliniyor ve tedavi edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Salgın, sağlık yetkililerini alarma geçirirken, hızla yayılan hastalıkla mücadele için çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

Salgınla mücadele amacıyla, Gana hükümeti ve yerel sağlık kuruluşları, kolera vakalarının en yoğun görüldüğü 5 vilayette aşı kampanyaları başlattı. Yetkililer, bu kampanyaların salgının daha fazla yayılmasını önlemeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve temiz içme suyu sağlanması gibi önleyici tedbirlerin de uygulamaya alındığı ifade ediliyor.

KOLERA BELİRTİLERİ NELER?

Kolera, hızla dehidratasyona yol açabilen, şiddetli ishal ve kusma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bu hastalık, özellikle sağlıksız içme suyu ve hijyen eksiklikleri olan bölgelerde hızla yayılabilir.