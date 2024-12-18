Şam Havalimanı'ndan ilk uçuş yapıldı

Suriye'de Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı da yeniden faaliyete geçti.

Beşşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Esad yönetimi sonrası ilk seferini ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e yapmak üzere Şam'dan havalandı.

Havalimanının yeniden açılışı, büyük ilgiyle takip edildi.