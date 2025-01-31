Şam'da PKK/YPG protestosu

Suriyeliler, ülkenin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/SDG'yi protesto etti. Emevi meydanında toplanan Suriyeliler, PKK/SDG’ye operasyon çağrısı yaptı. ABD ise, PKK'ya silah taşımaya devam ediyor.

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Şam'da PKK/YPG protestosu
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ABD’nin desteğiyle Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/SDG, Şam’da protesto edildi.

Emevi Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir grup Suriyeli, PKK’nın Suriye’deki çatı örgütü SDG’nin ülkeden kovulması için gösteri yaptı.

PKK/SDG’nın sivilleri çatışmaya zorladığını ve insanları kalkan olarak kullandığını belirten Suriyeliler, sloganlar ve taşıdıkları dövizlerle terör örgütünün Suriye’den çıkarılmasını istedi.

Suriyeliler, işgal altındaki bölgelere operasyon düzenlenmesi çağrısı yaptı.

ABD ise, bölgede PKK/YPG'ye silah taşımaya devam ediyor.

ABD liderliğindeki koalisyon güçleri, Ayn El Arap'taki üslerine ağır silah ve lojistik malzeme gönderdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Koalisyona güçlerine ait askeri kargo uçağının, Haseke'nin kuzeyindeki Harab Cir Üssü’ne iniş yaptığını bildirdi. Ayrıca, 60 araçlık konvoy ile Haseke'ye zırhlı araç ve ağır silahların taşındığı belirtildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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