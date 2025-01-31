Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da beklenen başarıya ulaşılamadığını vurgulayarak, "Siyaset uzun soluklu bir mücadeledir. Geçmişte kalan seçimleri değil, gelecekteki zaferlerimizi düşünerek çalışmalıyız" dedi.

Partililere seslenen Erdoğan, önümüzdeki 3 yılın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. 2028 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 2029 Yerel Seçimleri için vakit kaybetmeden çalışmaya başlanması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim boşa harcayacak tek bir dakikamız yok. Polemikler yerine hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı turizm verilerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turist sayımız 62,3 milyona, turizm gelirimiz ise 61,1 milyar dolara ulaştı. Tüm zorluklara ve krizlere rağmen hedeflerimizin ötesine geçtik" ifadelerini kullandı.

Turizmin, Antalya başta olmak üzere milyonlarca insanın geçim kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, sektörün büyümesi için tüm paydaşların ortak akılla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer trajedilerin yaşanmaması için gereken tüm adımların atılacağını belirtti.

"Gözünü para hırsı bürümüş, kazançtan başka hiçbir şeyi düşünmeyen açgözlü fırsatçılara müsamaha göstermeyeceğiz. Kim ihmalkâr davrandıysa, kim hata yaptıysa hesap sorulacak" diyen Erdoğan, denetimlerin artırılacağını vurguladı.

Turizm sektörünün de üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Turizmcilerimiz sorumluluk almalı, kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir” dedi.