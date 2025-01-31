Açlık sınırı asgari ücreti aştı! Geçim her geçen gün daha zor

TÜRK-İŞ tarafından yapılan hesaplamalara göre, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, 22 bin 131 liraya yükseldi.

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Açlık sınırı asgari ücreti aştı! Geçim her geçen gün daha zor
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Aralık 2024’te 21 bin 83 lira olarak hesaplanan açlık sınırı, Ocak 2025’te yüzde 4,97 oranında artarak 22 bin 131 liraya ulaştı. Böylece asgari ücret, yılın daha ilk ayında açlık sınırının altında kaldı.

Gıda harcamalarının yanı sıra giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam harcama tutarı, yani yoksulluk sınırı, 72 bin 88 liraya yükseldi.

Bekâr Çalışanın Yaşam Maliyeti 28 Bin Lirayı Aştı
TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 28 bin 756 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ verilerine göre, Ocak 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken harcama, bir önceki aya göre yüzde 4,97 arttı. Yıllık bazda değişim oranı yüzde 47,06, yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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