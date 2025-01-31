Son ödeme bugün: Ödemeyenlere ceza uygulanacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) duyurusuna göre, 2025 yılına ait MTV’nin birinci taksiti bugün saat 23.50’ye kadar ödenebilecek.

Ödeme seçenekleri şunlar:

✅ Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması

✅ Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet ve mobil bankacılığı, telefon bankacılığı

✅ Kredi/banka kartı veya banka hesabı ile ödeme

✅ Yurt dışındaki bankalara ait kartlarla ödeme

✅ PTT şubeleri ve vergi daireleri

Ödemeler plaka, TC kimlik numarası veya tescil belgesi bilgileriyle şifresiz olarak Dijital Vergi Dairesi üzerinden yapılabilir. Ayrıca, güvenlik için doğrudan "gib.gov.tr" adresi veya resmi banka siteleri kullanılmalıdır.

Vergi borcu bulunan araç sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için ödeme işlemlerini gün içinde tamamlamaları önem taşıyor.