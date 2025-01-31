Usta oyuncu Altekin 79 yaşında hayatını kaybetti!

79 yaşında yaşamını yitiren Altekin, bugün Bodrum Gündoğan’da düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

1966 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na katılan Sezai Altekin, burada emekli oluncaya kadar önemli tiyatro oyunlarında görev aldı. Ayrıca televizyon, sinema ve seslendirme alanlarında da başarılı projelere imza attı.

1980'lerde ünlü oyuncu Gazanfer Özcan ile birlikte birçok seslendirme çalışmasında yer aldı. Barni Moloztaş ve Şirin Baba karakterlerine yaptığı seslendirmelerle hafızalara kazındı. 2007-2008 sezonunda, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı tiyatro oyununda Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı.

2014 yılında Kanal D’de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolüyle izleyici karşısına çıktı. Ayrıca, Tatar Ramazan dizisinde Beyefendi karakterini canlandırmış, son olarak Show TV'de yayınlanan "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide rol almıştır.