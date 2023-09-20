Savaş kelimesini en çok aratan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Google aratma listesinin son verilerine göre Savaş kelimesini en çok aratan ülkeler seçildi. Türkiye de listede bulunuyor. Savaş kelimesini en çok aratan ülke Moldova oldu. Peki Türkiye'nin sırası nasıl? İşte ayrıntılar...

SAVAŞ KELİMESİNİ EN ÇOK ARATAN ÜLKELER

Savaş kelimesini en çok aratan ülkeler

Savaş kelimesini en çok aratan ülkeler arasında Türkiye 6. sırada bulunuyor. Puanlama sistemi 0-100 arasında yapıldı. Savaş kelimesini en çok aratan diğer ülkeler ise görseldeki gibidir.