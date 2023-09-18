IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleri

Dünyanın en iyi filmleri filmseverlerin ilgisini çekiyor. Peki IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleri arasında hangi filmler yer alıyor? İşte merak edilen filmler...

IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleri
IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleri
Son Güncelleme:

IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleri arasında bulunan 10 filmi derledik. Filmseverlerin merak ettiği dünyanın en iyi filmleri hangileri sorusunu da bu liste üzerinden yanıtladık. IMDB puanları ile belirlenen bu filmler arasında hangisi ilk sırada yer alıyor? İşte listenin ayrıntıları...

DÜNYANIN EN İYİ FİLMLERİ

DÜNYANIN EN İYİ FİLMLERİ
DÜNYANIN EN İYİ FİLMLERİ 

IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmi Esaretin Bedeli olarak belirleniyor. İşte dünyanın en iyi filmleri sıralaması...

1. Esaretin Bedeli (1994)

2. Kara Şövalye (2008)

3. Baba (1972)

4. Baba 2 (1974)

5. Dövüş Kulübü (1999)

6. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

7. Ucuz Roman (1994)

8. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)

9. 12 Öfkeli Adam (1957)

10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

İMDb'nin en yüksek puanlı animasyon filmleri hangileri? En çok sevilen ve izlenen animasyon filmleriİMDb'nin en yüksek puanlı animasyon filmleri hangileri? En çok sevilen ve izlenen animasyon filmleriKültür Sanat
# dünyanın en iyi filmi # dünyanın en iyi filmleri # imdb
Çok Okunanlar
19 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
19 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 ölü, 21 yaralı
Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'
Elon Musk'ın oğlunun sıra dışı ismi: 'X Æ A-12'
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
Altın alacaklar bu habere! 18 Eylül günü altın fiyatları...
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
İstanbullular dikkat, İSKİ uyardı: Üç ilçede su kesintisi yaşanacak!
Öne Çıkanlar "Binler LGBT dayatmasına dur dedi" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 "Binler LGBT dayatmasına dur dedi" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - 15 Eylül 2023 Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım! Trabzonspor'dan Beşiktaş'ı kızdıracak paylaşım!