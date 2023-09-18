IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmleri arasında bulunan 10 filmi derledik. Filmseverlerin merak ettiği dünyanın en iyi filmleri hangileri sorusunu da bu liste üzerinden yanıtladık. IMDB puanları ile belirlenen bu filmler arasında hangisi ilk sırada yer alıyor? İşte listenin ayrıntıları...

DÜNYANIN EN İYİ FİLMLERİ

DÜNYANIN EN İYİ FİLMLERİ

IMDB'ye göre dünyanın en iyi filmi Esaretin Bedeli olarak belirleniyor. İşte dünyanın en iyi filmleri sıralaması...

1. Esaretin Bedeli (1994)

2. Kara Şövalye (2008)

3. Baba (1972)

4. Baba 2 (1974)

5. Dövüş Kulübü (1999)

6. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

7. Ucuz Roman (1994)

8. İyi, Kötü ve Çirkin (1966)

9. 12 Öfkeli Adam (1957)

10. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)