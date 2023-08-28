Savaş kuralları alt üst edildi! Ukrayna sivil yerleşimlere saldırıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait seyir füzesinin Karadeniz üzerinde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı ile ilgili yapılan açıklamada:

- Bugün, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik yeni bir terör saldırısı girişimi engellendi. Ukrayna’ya ait seyir füzesi, Kırım açıklarında, Karadeniz’deki hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.

Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmişti.

UKRAYNA'NIN RUSYA SALDIRILARI NEDİR?

Ukrayna, Rusya’ya karşı kuzey, doğu ve güneyden askeri harekat başlattı. Kiev yönetimi, Moskova ve Bryansk bölgelerine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundu ancak Rusya hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Rusya, Ukrayna’nın Poltava, Herson ve Odesa bölgelerine de füze ve kara birlikleriyle saldırılar düzenlediğini duyurdu. Çatışmalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasında 2014 yılında Kırım’ın ilhak edilmesi ve doğu Ukrayna’da Rusya destekli ayrılıkçıların ayaklanmasıyla başlayan kriz, son aylarda tırmanmıştı. Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker sevk etmiş ve Karadeniz ile Azak Denizi’nde askeri tatbikatlar yapmıştı. Ukrayna ise NATO ve ABD’den destek istemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada:

- Rusya’nın saldırganlığına karşı ulusal çıkarlarımızı savunmaya kararlıyız. Uluslararası toplumun bu saldırıyı kınamasını ve Rusya’ya baskı yapmasını bekliyoruz.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırının "Ukrayna’nın provokasyonu" olduğunu söyledi. Putin:

-Ukrayna, Rusya ile savaşmak istiyor. Bu, onların iç sorunlarını örtmek için bir bahane. Biz ise barışçıl bir çözüm istiyoruz. Ancak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanımamız mümkün değil.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna’nın saldırısını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Price:

- Rusya’nın Ukrayna’ya karşı orantısız bir misilleme yapmasını engellemek için çalışıyoruz. Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istiyoruz.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’nın saldırısını kınadığını ve Rusya ile Ukrayna arasında diyalog çağrısında bulunduğunu belirtti.