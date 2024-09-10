Savaş uçağı eğitim sırasında düştü! Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Tayvan'da korkunç bir uçak kazası yaşandı. Fransız yapımı "Mirage 2000" tipi savaş uçağının Ada'nın kuzeybatısındaki Hsinchu ili açıklarında gece uçuş eğitimi sırasında denize düştüğü belirtildi.

Feci kazayla ilgili Tayvan Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye ettiği, silahlı kuvvetler ve sahil güvenlik birimlerinin kayıp pilotu bulmak üzere faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Tayvan'da 2022'de bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüş, pilot düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ederek kurtulmuştu.