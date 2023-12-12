Şefika Kutluer’e Rusya’dan Altın Ödül



Türk Flüt Virtüözü Şefika Kutluer, Rusya'dan En İyi Klasik Müzik Yorumcusu Ödülü Aldı.



Sihirli Flüt olarak tanınan Şefika Kutluer dünya çapında 5 kıtada verdiği sayısız konser ve kaydettiği 17 albüm ile ülkemizin önde gelen sanat elçilerinden.



Rusya tarafından düzenlenen "Golden Brova Awards" ödül töreninde yer alan sanatçı Uluslararası otoritelerden oluşan jüri tarafından en iyi klasik müzik yorumcusu ödülüne değer görüldü. Şefika Kutluer Altın Bravo Ödülünün sahibi oldu.



Kutluer, dünyanın en ünlü salonlarından Bolşoy’un tarihi salonunda, Bolşoy Senfoni Orkestrası eşliğinde bir de konser verdi ve Muammer Sun’un “Bozkır’ın Sesi” isimli eserini de çalarak Anadolu’nun ruhunu Rusya’ya taşıdı.



Kutluer; “Dünyamıza kültür ve sanat alanında çok önemli sanatçılar ve eserler katmış olan Rusya’dan böylesine büyük ve önemli bir ödül aldığım için büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.



Şefika Kutluer ayrıca; Türkiye’nin doğu ile batı arasında önemli bir köprü olmasından ilham alarak, her yıl, “Doğu Batı ile Buluşuyor” temalı bir festival düzenliyor.



Sanatçı 18 Aralık'ta İstanbul'da Süreyya operasında Vivaldi'nin 6 konçertosunu birden çalacak.