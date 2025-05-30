Şekerlemelerde uyuşturucu çıktı: Çocuklar hastanelik oldu

Baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvuran vakalar sonrası, Hollanda Gıda ve Ürün Güvenliği Otoritesi (NVWA), söz konusu ürünü piyasadan toplatma kararı aldı.

NVWA, şekerlemelerin bazı paketlerinde uyuşturucu etkili madde tespit edildiğini doğrularken, maddenin ürünlere nasıl karıştığının henüz netleşmediğini belirtti. Olayla ilgili polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Yetkililer, söz konusu maddenin kaynağını ve sorumlularını tespit etmeye çalışıyor.

Haribo’dan açıklama ve geri çağırma

Haribo yetkilileri, yaşanan durumdan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, tüketici güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Riskli olduğu belirlenen tüm ürünlerin geri çağrılması için gerekli adımların atıldığını açıklayan firma, özellikle ebeveynlere çağrıda bulunarak bu ürünü çocuklarına kesinlikle yedirmemeleri konusunda uyardı.

Olay, hem Hollanda kamuoyunda hem de uluslararası medyada geniş yankı bulurken, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılması çağrıları yapılıyor.