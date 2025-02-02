Sel felaketi:1 kişi hayatını kaybetti, yeni yağışlar yolda

Avustralya’nın Queensland eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar, Ingham kasabasında bir kişinin ölümüne neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sel felaketi:1 kişi hayatını kaybetti, yeni yağışlar yolda
Yayınlanma: Güncellenme:

Queensland Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hinchinbrook Shire sahilinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel oluştu. Bölgedeki Ingham kasabasında bir tekne alabora oldu ve içindeki bir kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketi nedeniyle yerel havaalanının kapatıldığı, Townsville Üniversite Hastanesi'nde planlanan ameliyatların ertelendiği duyuruldu.

Queensland Eyalet Başbakanı David Crisafulli, bölgede yağışların devam edeceğini belirterek, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların en az 24 saat daha etkili olacağını açıkladı ve bölge sakinlerinden sel tehlikesine karşı önlem almalarını istedi.

Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!Yurt
sel felaketi avustralya
Günün Manşetleri
"Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi
Naci Görür'den deprem açıklaması
İlker Gönen'in avukatından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
23 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray, Morata transferini açıkladı
Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Adana'da şiddetli deprem
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!
İslam Memiş’ten ‘Pazartesi’ alarmı! İslam Memiş’ten ‘Pazartesi’ alarmı!
Adana'da şiddetli deprem Adana'da şiddetli deprem
Naci Görür'den deprem açıklaması Naci Görür'den deprem açıklaması
İlker Gönen'in avukatından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar İlker Gönen'in avukatından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar