Sel felaketi:1 kişi hayatını kaybetti, yeni yağışlar yolda

Queensland Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hinchinbrook Shire sahilinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel oluştu. Bölgedeki Ingham kasabasında bir tekne alabora oldu ve içindeki bir kişi hayatını kaybetti.

Sel felaketi nedeniyle yerel havaalanının kapatıldığı, Townsville Üniversite Hastanesi'nde planlanan ameliyatların ertelendiği duyuruldu.

Queensland Eyalet Başbakanı David Crisafulli, bölgede yağışların devam edeceğini belirterek, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların en az 24 saat daha etkili olacağını açıkladı ve bölge sakinlerinden sel tehlikesine karşı önlem almalarını istedi.