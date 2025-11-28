Sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 295'e ulaştı

Güney Asya'yı vuran şiddetli mevsimsel yağışlar, dört farklı ülkede yıkıma neden olurken, resmi açıklamalarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 295'e yükseldiği bildirildi.

En büyük kayıp 144 kişi ile Tayland'da yaşanırken, onu Endonezya 93, Sri Lanka 56 ve Malezya 2 can kaybı ile takip ediyor.

ENDONEZYA'DA CAN KAYBI 93'E ULAŞTI

Muson yağmurlarının etkisini artıran Endonezya'da, meydana gelen sel ve toprak kaymalarının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Ülke genelindeki toplam can kaybı 93'e çıktı. Endonezya afet kurumu tarafından yapılan bilgilendirmede, felaketin en çok etkilediği yerlerden biri olan Kuzey Sumatra'da can kaybı sayısının 62'ye yükseldiği, 95 kişinin yaralandığı ve 65 kişinin halen kayıp olduğu ifade edildi. Batı Sumatra'da ise 22 kişi hayatını kaybederken 12 kişi kayboldu. Ayrıca, Endonezya'nın en batı ucundaki eyalet olan Aceh'te 9 kişi yaşamını yitirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, sel ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 144 olarak açıklandı. Tayland Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada bu sayıyı teyit etti. Hayatını kaybedenlerin 109'unun Songkhla'da meydana gelen olaylarda yaşandığı aktarıldı. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, sel felaketi 1.25 milyondan fazla hane ile 3.6 milyon kişiyi olumsuz etkilemiş durumda.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da da etkili olan şiddetli yağışlar, 56 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, 600'den fazla evde hasara neden oldu. Hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle bugün tüm devlet dairelerini kapatıldı ve okullarda eğitime ara verildi.

Şiddetli yağışlar yüzünden çoğu baraj ve nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri ve yollar sular altında kaldı. Demiryollarına kaya ve ağaç düşmesinin ardından tren seferleri durduruldu. Mahsur kalan vatandaşlar Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarılırken, donanma ve polis ise teknelerle tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

MALEZYA'DA 34 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da, sel ve toprak kaymalarında 2 kişi sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti. Ülkede 34 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.