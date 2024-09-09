Şi Cinping'den Kim Jong-un'a tebrik mesajı: "Sosyalizm çalışmalarını ilerletmeye hazırız"

Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) kuruluşunun 76. yıl dönümünde KDHC lideri Kim Jong-un'a tebrik mesajı gönderdi. Xi mesajında, 'Sosyalizm çalışmalarını ilerletmeye hazırız' ifadelerini kullandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Şi Cinping'den Kim Jong-un'a tebrik mesajı: "Sosyalizm çalışmalarını ilerletmeye hazırız"
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Xi Jinping, Kim Jong-un'a gönderdiği tebrik mesajında, dağlar ve nehirleri birbirine bağlayan Çin ve KDHC'nin geleneksel dostluğunun sürekli olarak derinleştiğini vurguladı.

 Bu yılın Çin ile KDHC arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı ve Çin-KDHC Dostluk Yılı olduğunu hatırlatan Xi Jinping, yeni dönemde Çin'in ikili ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften yaklaşacağının altını çizdi.

'SOSYALİZM ÇALIŞMALARINI İLERİYE TAŞIMAYA HAZIRIZ'

KDHC ile stratejik iletişimi, koordinasyon ve iş birliğini pekiştirmeye devam edeceklerini söyleyen Çin Cumhurbaşkanı, Çin-KDHC geleneksel iş birliğini daha da sağlamlaştırmanın yanı sıra iki halka daha fazla yarar sağlamak için sosyalizm çalışmalarını ileriye taşımaya hazır olduğunu belirtti.

Xi, Kuzey Kore ile beraber bölgesel ve küresel barış, istikrar ve kalkınma için daha çok katkıda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

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