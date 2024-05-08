Şi Cinping'den Sırbistan'a ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Sırbistan’da. Şi Sırbistan’a 7 Mayıs akşamı, yani NATO’nun Belgrad’daki Çin Büyükelçiliğini bombalamasının 25. yıl dönümünde geldi. Çin Devlet Başkanı, Sırbistan’ın ardından Macaristan’ı ziyaret edecek.

Şi Cinping'den Sırbistan'a ziyaret
Editör: Haber Merkezi
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa turu kapsamında Fransa’nın ardından Sırbistan’a gitti.

Şi’yi, Belgrad Nikola Tesla Havaalanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve eşi Tamara Vucic ile birlikte eski Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic ve eşi karşıladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Sırbistan’a NATO’nun Çin’in Belgrad Büyükelçiliğini bombalamasının 25. yıldönümünde gelmesi dikkat çekti.

7 Mayıs 1999’da NATO, Belgrad’daki Çin Büyükelçiliğini bombalamıştı. Şi Cinping Sırbistan’ın ardından Macaristan’ı ziyaret edecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# çin # Sırbistan # nato
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