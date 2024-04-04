Şiddetli fırtına! 4 kişi öldü...

Nijerya'nın Taraba ve Nasarawa eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli fırtına! 4 kişi öldü...

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) James Gangum, yaptığı açıklamada, Taraba eyaletine bağlı Takum ve Nasarawa eyaletine bağlı Doma bölgesinde yağış ve kuvvetli fırtınanın etkili olduğunu belirtti.

Gangum, fırtınada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Fırtınada yüzlerce evin hasar gördüğünü aktaran Gangum, yüzlerce ailenin de evsiz kaldığını söyledi.

Gangum, bölgeye arama kurtarma ekiplerin sevk edildiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

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