Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrete zam mesajı...

Artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile mücadele eden asgari ücretlilerin gözü ara zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde asgari ücretliler için zam mesajı vermişti. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrete zam mesajı...
Editör: Orhun Çoban
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında asgari ücrete ara zam için mesaj vermişti. “Avrupa’sından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuz’da yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz” diyen Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız."

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