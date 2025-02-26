Şili'yi sarsan elektrik kesintisi: Ülkenin yüzde 99'u etkilendi

Güney Amerika'nın önemli ülkelerinden Şili, tarihlerinin en büyük elektrik kesintisini yaşadı. Ülke genelinde elektrikler kesildiği için 8 milyondan fazla insan etkilendi, günlük yaşam neredeyse durma noktasına geldi. Elektrik kesintisinin ardından, hükümet olağanüstü hal (OHAL) ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere bir dizi bölgede sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Elektrik kesintileri nedeniyle özellikle Santiago'da ulaşım büyük bir kaosa sürüklendi. Otobüs, taksi gibi toplu taşıma hizmetleri aksadı, duraklarda uzun kuyruklar oluştu. Kesinti, sadece bireysel yaşamı değil, bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetleri de etkiledi. Hükümet, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla binlerce polis ve askeri personel kritik noktalarda görevlendirdi.

Yerel basın, bazı bölgelerde elektriğin yeniden verilmesiyle birlikte, evlerdeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi ev aletlerinin büyük hasar gördüğünü bildirdi. Elektrik kesintisinin yol açtığı olumsuz etkiler, ülkenin her köşesinde hissedildi.

BORIC'TEN SERT AÇIKLAMA: "SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, elektrik kesintisinin sorumluluğunu özel sektördeki bazı şirketlere yükledi. Boric, yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi. Ayrıca, Boric, elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanmaya başladığını ancak hala durumun istikrarsız olduğunu belirtti.

Elektrik kesintisi sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce yolcuyu da mağdur etti. Toplu taşıma araçlarındaki aksaklıklar nedeniyle pek çok kişi evlerine dönmekte zorluk yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde duraklarda uzun kuyruklar oluştuğu, taksi ve otobüs hizmetlerinin aksadığı görüldü.