Tayland’da feci otobüs kazası: 18 ölü, 32 yaralı!

Tayland’ın Bueng Kan bölgesinde yokuş aşağı giderken kontrolünü kaybeden otobüs devrildi, 18 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tayland’da feci otobüs kazası: 18 ölü, 32 yaralı!
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Tayland, 2025 - Tayland’ın Bueng Kan bölgesinden Rayong’a doğru seyir halindeyken devrilen bir otobüsün feci kazasında 18 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un doğusunda meydana geldi.

Bangkok Post’un haberine göre, otobüs, yokuş aşağı iniş sırasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay yerinde 18 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

tayland Otobüs Kazası
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