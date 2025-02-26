Hatay’da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kuyumculara sahte altın satan zanlı, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay’da kuyumculara sahte altın satan zanlı tutuklandı
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Hatay, 2025 - Hatay’ın İskenderun ilçesinde 3 kuyumcuya sahte altın satan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla tutuklandı. 19 Şubat'ta İskenderun Savaş Mahallesi’nde gerçekleşen olay, kuyumcuları mağdur ederek büyük bir dolandırıcılık vakasına yol açtı.

SAHTE ALTIN BOZDURULMUŞTU

İhbar üzerine, 3 kuyumcunun sahte altın bozdurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan emniyet, kuyumculara teslim edilen altınların sahte olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonucu, iş yerlerinde 1 gramlık 6 sahte altının bozdurulduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma ve araştırmaların ardından zanlı M.Ö.'nün kimliği belirlendi. Harekete geçen güvenlik güçleri, M.Ö.’nün adresine operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ö., yapılan sorgulamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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