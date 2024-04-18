Sivil Yahudi işgalciler, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı sabah baskınlarına karşı kapatıldı.

Sivil Yahudi işgalcilerden 225'inin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığı aktarılan açıklamada, söz konusu işgalcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı eylemlerde bulunduğuna ve dini ritüeller gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Yahudi işgalcilere eşlik eden İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs kentinin eski şehrinde güvenlik uygulamalarını artırdığını aktardı.

ÜRDÜN AKSA BASKNINI KINADI

Öte yandan Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, "İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'nın avlusunu baskınlarıyla kirletmelerini" kınadı.

Söz konusu grupların İsrail hükümetindeki siyasi yöneticilerin destekleriyle Aksa'ya baskınlar düzenlediğine işaret eden Halayile, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in kışkırtmalarıyla yapılan baskınların Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuksal statüsünü değiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ürdün Vakıflar Bakanı Halayile, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya olan bağlılıklarının altını çizdi.